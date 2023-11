Après Marseille, Metz n’a aucune pitié pour l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Barragiste après 10 journées de Ligue 1, le FC Metz doit vite mettre à un terme à sa mauvaise dynamique. Les Grenats, qui restent sur cinq matchs sans victoire en championnat, n’ont donc pas le temps de s’attarder sur les problèmes de l’Olympique Lyonnais, leur prochain adversaire dimanche après-midi au Groupama Stadium.

Pour l’Olympique Lyonnais, sans parler du contexte après le caillassage de son bus à Marseille, la venue du FC Metz représente l’occasion idéale de se lancer. Le club rhodanien attend toujours sa première victoire de la saison et se prépare à affronter un adversaire en grande difficulté. L’actuel barragiste de Ligue 1 n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs, avec quatre défaites au compteur. Dans ces conditions, les hommes de Laszlo Bölöni n’ont pas le temps de s’attarder sur les soucis sportifs des Gones.

🗨 « Se servir de ce qu'il s'est passé dimanche pour le retranscrire en quelque chose de positif »



🎙 Anthony Lopes s'exprime sur l'état d'esprit du groupe avant la réception de Metz 👊



💻📱 Le replay de la conf' de presse de notre gardien avant #OLFCM sur @OLPLAY_Officiel ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) November 4, 2023

« J'ai tellement de problèmes avec notre propre début de saison que je ne m’occupe pas de celui de nos adversaires, a esquivé le coach messin en conférence de presse. Mais je ne crois pas me tromper en disant que Lyon n’est pas à sa place. Cela dit, je pense uniquement à mon équipe et comment on va pouvoir augmenter notre façon de se bagarrer contre eux. C’est ça qui m’intéresse. »

Bölöni veut un combat à Lyon

Parmi les ingrédients à ajouter, Laszlo Bölöni estime que le FC Metz doit progresser dans l’intensité au moment de disputer les duels. « Pour l’instant, on doit insister dans un domaine : la participation totale dans le travail et dans l’investissement, mais aussi, je ne sais pas si le mot est beau ou pas, dans le fait se bagarrer encore et encore plus, a demandé le Roumain à ses joueurs. On peut compter là-dessus aujourd’hui. » Du côté de l’Olympique Lyonnais aussi, son homologue Fabio Grosso constate un déficit physique chez ses hommes.