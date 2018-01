OL : Lyon fait le forcing pour Solet, un « Boumsong technique »

Dans : OL, Mercato.

A la recherche de paris sur le moyen terme lors de ce marché des transferts, l’Olympique Lyonnais rêve d’étoffer son effectif avec un jeune défenseur prometteur.

Il s’agit d’Oumar Solet, qui se fait tranquillement sa place à Laval, en National 1, mais a déjà été repéré par plusieurs clubs en raison de ses passages dans les équipes de France de jeunes. Si l’OL a bien avancé sur ce dossier, il ne devrait pas regretter son pari selon l’entraineur actuel des Tangos, Jean-Marc Nobillo.

« Il me fait penser à Souleymane Diawara ou Jean-Alain Boumsong au même âge, que j’ai eus au Havre. Avec peut-être une touche de technique en plus. Je pense qu’il peut également jouer au milieu, devant la défense, même si son poste de prédilection reste derrière, dans l’axe », a expliqué dans France Football l’ancien formateur du HAC qui a vu passer de nombreux talents. S’il possède vraiment le redoutable impact physique des deux joueurs cités avec des qualités techniques supérieures, on comprend mieux pourquoi l’OL fait le forcing pour s’attacher ses services très rapidement.