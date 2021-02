OL : Lyon et les Etats-Unis, Benzema a tout prévu

Dans : OL.

Également dans le viseur de la Juventus Turin, Karim Benzema fait rêver l’Olympique Lyonnais au mercato.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, l’international français ne ferme pas la porte à un retour à l’OL. A en croire les informations obtenues par Todo Fichaejes, l’actuel troisième de Ligue 1 va tenter sa chance dès cet été pour obtenir le renfort de Karim Benzema, à un an de la fin de son contrat chez les Merengue. De toute évidence, le champion d’Espagne en titre ne s’opposera pas au retour de KB9 en France et pourrait même le libérer pour services rendus, en dépit de son statut de titulaire indiscutable au sein de la Casa Blanca.

Du côté de Karim Benzema, un plan de fin de carrière a d’ores et déjà été défini. Effectivement, le média espagnol croit savoir que l’international tricolore a bien l’intention de revenir à l’Olympique Lyonnais. Mais l’objectif du natif de Lyon ne serait pas de terminer sa carrière dans la capitale des Gaules. Après une pige d’une ou deux années chez les Gones, Karim Benzema aimerait tranquillement terminer sa riche et incroyable carrière aux Etats-Unis, en Major League Soccer. Pour l’heure, il n’existe aucun contact entre Karim Benzema et un club de MLS, mais l’objectif de « KB9 » est d’y terminer sa carrière. Ce n’est pas un secret, le buteur du Real Madrid est un grand fan de la culture et des sports américains, et notamment du basket. Reste maintenant à voir si ce plan de carrière se déroulera comme sur des roulettes, avec une escale par Lyon avant de rallier les Etats-Unis. Du côté de Jean-Michel Aulas, on fera évidemment son maximum pour rendre possible le retour très attendu de Karim Benzema…