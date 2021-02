OL : Benzema ou Depay, la Juventus hésite

Dans : OL.

Depuis le début de l’année 2021, le nom de Karim Benzema revient comme un serpent de mer dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire qu’en privé, l’attaquant du Real Madrid n’a pas caché son envie de revenir terminer sa carrière au sein de son club formateur. Cela étant, Jean-Michel Aulas n’attendra pas Karim Benzema indéfiniment. Dans une interview accordée à RMC, le patron des Gones a fait savoir que si KB9 voulait revenir à l’OL, son retour devait se concrétiser rapidement, probablement avant 2022. Cela tombe bien, c’est précisément dans un an et demi que l’international tricolore sera en fin de contrat au Real Madrid. Un retour à Lyon à cette date est envisageable. Mais selon les informations obtenues par Blasting News, la Juventus Turin est également attentive à la situation de Karim Benzema, et pourrait tenter de le recruter pour zéro euro à la date d’échéance de son contrat au Real Madrid.

Le média italien croit cependant savoir que Karim Benzema n’est pas la seule et unique piste offensive de la Juventus Turin. Et pour cause, Memphis Depay est également dans le viseur du champion d’Italie en titre. Mais au contraire de Karim Benzema, l’actuel capitaine de l’OL est en fin de contrat dès le mois de juin 2021. Déjà bien armé en attaque avec Paulo Dybala, Alvaro Morata ou encore Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin hésiterait entre deux scénarios : recruter Memphis Depay dès cet été ou attendre un an et demi pour accueillir Karim Benzema plutôt que le Néerlandais. Quoi qu’il arrive, cette décision impactera automatiquement l’avenir de l’Olympique Lyonnais, qui a peu de chances de conserver l’ex-attaquant de Manchester United cet été même si Jean-Michel Aulas espère toujours, secrètement, convaincre sa star…