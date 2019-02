OL : Lyon et Aulas attendent une attaque violente au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais le sait, certains de ses joueurs sont suivis de très près par les plus grands clubs européens, et l'édition 2019 du mercato estival ne dérogera pas à la règle, surtout si l'OL brille contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Même s'il a encore le temps de penser au marché d'été des transferts, Jean-Michel Aulas est déjà en mode actif. Ce mercredi, à l'occasion d'une conférence de presse téléphonique suite à l'annonce des (bons) résultats financiers d'OL Groupe, le président de l'Olympique Lyonnais a reconnu qu'il s'attendait à recevoir de grosses offres, mais il ne dira pas oui à tout le monde.

Et le patron du club rhodanien de mettre les choses au point, y compris concernant Bruno Genesio. « On sait que l’on va être attaqué l’été prochain par des clubs très riches. La moitié de notre effectif est suivie mais nous nous limiterons à un ou deux départs. On veut progresser et gagner des titres en France et continuer de monter dans la hiérarchie européenne. Cela s’inscrit dans notre plan à cinq ans pour intégrer le Top 10 européen sur le plan sportif. Concernant les prolongations de contrats, nous avons acté lundi lors du comité de gestion que la décision sur la prolongation de Bruno Genesio serait prise fin mars au plus tard. Nous sommes également en discussion avec Nabil Fekir et Anthony Lopes pour des prolongations », a précisé Jean-Michel Aulas, qui veut prendre les devants afin de ne pas être dans une situation floue au prochain mercato. Gouverner c'est prévoir.