OL : Lyon est tranquille, Arsenal a zappé Aouar !

Dans : OL.

Proche de rejoindre Arsenal l'été dernier, Houssem Aouar n'est plus une priorité pour les Gunners à l'heure actuelle.

Après un Final 8 tonitruant l'été dernier, Houssem Aouar était le choix numéro un de Mikel Arteta pour renforcer l'entrejeu d'Arsenal. Pourtant, si l'OL était vendeur, les deux clubs n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Après un début de saison compliqué, le milieu de terrain est revenu à son meilleur niveau et est un grand artisan de l'excellente série des Lyonnais qui sont leader de Ligue 1. À tel point que le Français a détrôné Memphis Depay, devenant le chouchou des supporters. À la peine en Premier League, les Gunners pointent à une indécente 14e place ! Depuis la mise au placard de Mesut Özil, les Londoniens manquent cruellement d'un joueur créatif. Tous les voyants semblent donc au vert pour une nouvelle offre pour recruter le Lyonnais, et pourtant...

D'après les informations du Sun, Arsenal ne fait plus d'Aouar une priorité. Après l'échec du dossier Dominik Szoboszlai, parti à Leipzig, les dirigeants anglais auraient ciblé Julian Brandt, le meneur de jeu du Borussia Dortmund. Arrivé dans la Ruhr en provenance de Leverkusen en 2019 pour 25 millions d'euros, l'Allemand a progressivement perdu sa place de titulaire au profit de jeunes pépites comme Giovanni Reyna ou Jude Bellingham. Une situation qui pourrait pousser le joueur de 24 ans à considérer un départ. Cette saison, le milieu offensif n'a marqué qu'un but et délivré une passe décisive en 22 apparitions. Une nouvelle qui risque de donner le sourire aux supporters lyonnais, qui espèrent encore voir leur chouchou porter les couleurs de l'OL la saison prochaine.