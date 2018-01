OL : Lyon est chaud sur Martin Terrier, mais il n'est pas le seul

Dans : OL, Mercato, LOSC, RCSA.

Au cœur d’une rumeur le renvoyant à Lille, puis le transférant à Lyon, Martin Terrier doit bouillir intérieurement, même s’il sait que rien ne peut l’empêcher de terminer la saison avec son club actuel, le RC Strasbourg. En attendant, plusieurs clubs s’intéressent de très près à lui, et notamment l’Olympique Lyonnais, qui rêve d’appliquer avec l’international espoir sa stratégie portée désormais sur les grandes promesses du football français. Une offre à hauteur de 20 ME était même encore annoncée ce dimanche par TF1, ce qui semble totalement fou malgré le talent indéniable de l’attaquant. En tout cas, du côté de Lille, on ne refusera pas une belle vente étant donnée la situation actuelle, même si les enchères ne semblent pas monter aussi haut dès à présent. En tout cas, selon une source proche du club contactée par Foot Mercato, plusieurs clubs importants sont sur le coup, dont l’OL bien évidemment.

« Le LOSC a mis le joueur sur le marché. Mais ce qui est certain c’est qu’il finira la saison avec Strasbourg. Lyon au même titre que d’autres clubs français sont intéressés. Des clubs espagnols se renseignent également sur sa situation », a fait savoir ce proche du dossier, persuadé que le LOSC va avoir des offres copieuses à propos de Martin Terrier très prochainement.