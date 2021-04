OL : Lyon en crise, un seul joueur échappe aux critiques

Dans : OL.

A l’arrêt en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a enchainé les matchs nuls ces dernières semaines contre l’OM, Reims ou encore Lens.

Jeudi soir, c’est en Coupe de France que l’équipe de Rudi Garcia a galéré. L’OL était pourtant opposé à une modeste équipe de troisième division, le Red Star. Mais c’est seulement au bout des tirs au but que les Gones ont décroché leur qualification. Logiquement, les critiques pleuvent après ce match décevant de la part de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse synthétique du Red Star. Un joueur échappe cependant aux critiques, il s’agit de Lucas Paqueta. Buteur contre Lens en championnat samedi soir, le Brésilien a remis ça contre le Red Star. Une efficacité nouvelle qui lui a valu les compliments de David Berger sur l’antenne de Canal +.

« Ce n’est pas la première fois que l’OL montre ce visage, c’est récurrent, ils ont des trous d’air. Les matchs ne sont jamais aboutis, c’est toujours une mi-temps aboutie au maximum. Il se font peur, il y a peut-être de l’excès de confiance, je ne sais pas. Il y a eu une période entre octobre et décembre où ils étaient étincelants mais avant cette période et maintenant, le bilan est terrible. En championnat, ils restent sur deux victoires en sept matchs, là ils ne gagnent pas dans les 90 minutes contre le Red Star… Depay n’a pas été bon en Coupe de France, il a été transparent. En revanche, Paqueta a été très bon, c’est lui qui offre le deuxième but en plus de marquer le premier. On se rend compte qu’en ce moment, il est le seul joueur à ne pas décevoir. La fameuse « KTM » ne marque plus, ceux qui ont la chance de pouvoir s’insérer dans le milieu de terrain ou en attaque ne saisissent pas leur chance » a jugé le journaliste de la chaîne cryptée, déçu par les prestations individuelles des joueurs de l’OL et relativement inquiet pour la suite des événements malgré la très belle forme de Lucas Paqueta.