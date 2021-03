OL : Paqueta a son gang à Lyon, il adore ça

Dans : OL.

Si l’Olympique Lyonnais a encore une petite chance dans sa lutte pour le titre de Champion de France en Ligue 1, malgré sa défaite face au PSG, c’est en partie grâce à Lucas Paqueta.

En septembre dernier, le club rhodanien déboursait un chèque de 20 millions d’euros pour recruter Lucas Paqueta en provenance du Milan AC. Un transfert, le septième plus cher de l’histoire de l’OL, que certains suiveurs avaient un peu de mal à comprendre au départ, sachant que les Gones disposaient déjà de nombreux joueurs dans l’entrejeu. Mais alors qu’Houssem Aouar était potentiellement sur le départ au mercato, Juninho avait décidé de mettre le paquet sur son compatriote brésilien. Et six mois plus tard, plus personne ne remet en cause ce deal. Car même si le joueur de 23 ans a un peu plus de mal en 2021, il avait réalisé une énorme première partie de saison. Des performances qui contrastaient vraiment avec celles réalisées sous le maillot du Milan AC quelques semaines auparavant. Au grand bonheur de l’équipe de Rudi Garcia. Mais pour Paqueta, c’est avec son échec en Italie, qu’il a réussi son éclosion au Groupama Stadium.

« Je suis très heureux d’être à Lyon »

« À Milan, quand j’ai connu des difficultés, je me suis mis la pression tout seul. Parce que parfois, je regardais qui parlait sur moi en dehors du vestiaire. J’ai fini par tout prendre à coeur. J’entendais : ‘Ah, tu dois marquer plus de buts, tu dois être plus décisif’. Ça a fini par me perturber un peu. Ça m’a servi d'apprentissage parce que maintenant, je me sens plus libéré. Ce qui se dit sur moi ne m’atteint pas. Je sais ce que je dois faire. Les choses se déroulent naturellement. Je suis plus heureux à Lyon. Ce que j’ai vécu à Milan a fait de moi un meilleur joueur. Ici, je me suis fait des amis, ce que je n'avais pas à Milan malheureusement. Ça fait une différence parce que c’est la façon d’être du Brésilien. Ça c’est Paqueta, c’est le même que le Paqueta de Flamengo. Et c’est qui je suis. Je suis très heureux d’être à Lyon, de faire un bon travail. J’espère continuer comme ça pendant plusieurs années », a avoué, dans le Canal Football Club, Paqueta, qui veut donc rester plusieurs saisons à Lyon, où il a trouvé une nouvelle famille avec notamment Bruno Guimaraes. Avec ces deux-là, l’OL peut voir loin !