OL : Laurent Blanc est « cramé », pas de cadeau à Noël

L'Olympique Lyonnais va entamer son opération retour au sommet par un déplacement mercredi à Brest. Mais Laurent Blanc le sait, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur, même si le mercato peut l'aider à reconstruire son équipe.

Après la longue pause liée au Mondial 2022, le championnat de Ligue 1 va reprendre ses droits, la LFP ayant voulu tenter l’expérience d’un Boxing Day à la française, nommé on ne sait pas trop pourquoi la Celebration Week. Pour l’Olympique Lyonnais, la saison va donc repartir par un déplacement en Bretagne, où le Stade Brestois s’annonce comme un rude adversaire, même s’il sera privé de plusieurs cadres. Avant ce déplacement dans l’Ouest, Laurent Blanc a fait face aux médias, et l’entraîneur de l’OL a clairement fait savoir qu’il souhaitait profiter du mercato, qui ouvre dimanche prochain, pour apporter de l’expérience à son vestiaire, le champion du monde 98 estimant avoir des soucis notamment sur le plan défensif. En attendant de savoir ce que la cellule recrutement dirigé par Bruno Cheyrou va pouvoir lui proposer, Laurent Blanc a été très vivement malmené sur RMC. Car le technicien lyonnais ne fait pas l’unanimité. Et même si cela n’est pas nouveau, cela est plutôt violent.

L'OL sauvé par de vieilles recettes ? Il n'y croit pas

Dans l’After, Florent Gautreau n’a pas été tendre du tout avec l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, estimant que ce dernier n’avait pas réellement d’idées nouvelles par rapport à la situation du club rhodanien. « Je suis très sceptique sur le retour de Laurent Blanc depuis le départ. Il a utilisé toutes les vieilles ficelles très très vite en relançant les joueurs qui étaient au placard, mais s’il y a eu des choses intéressantes sur quelques bouts de matchs, dès que l’OL s’est confronté à de vrais adversaires, ça s’est écroulé (…) Le constat qu’a fait en Laurent Blanc en conférence de presse avant le match à Brest, c’est le même qu’il aurait pu faire en arrivant à Lyon s’il s’était coltiné tous les matchs de l’OL, et je ne suis pas certain qu’il l’ait fait, car il est arrivé très vite. Je pense que oui il y a un deal sur le recrutement au mercato d’hiver, et avant de signer à Lyon il savait qu’il y avait l’arrivée de John Textor, qui va injecter rapidement de l’argent. Je pense que Laurent Blanc a d’abord tenté d’essayer les vieux trucs, mais en pensant qui va venir nous renforcer ? Il met la pression gentiment, car il estime avoir besoin de renfort. Mais je ne suis pas certain que Blanc ait évolué dans ses idées tactiques, effectivement il a sacrifié des joueurs, genre Tetê, pour relancer d’autres joueurs qui ne méritaient pas de l’être. Même avec des renforts, j’attends de voir ce qu’il va nous proposer, car j’ai l’impression qu’il est un peu cramé tactiquement parlant », a lancé le journaliste de l’After Foot, pas vraiment optimiste pour la suite de la saison de l’Olympique Lyonnais.