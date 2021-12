OL : Lyon éliminé de la Coupe, ça se confirme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La FFF se penchera lundi sur les incidents du match Paris FC-OL, et le club de Jean-Michel Aulas risque de payer au prix fort le comportement de certains de ses supporters.

L’Olympique Lyonnais a rapidement compris que les scènes de vendredi soir à Charléty ne pourraient pas s’effacer aussi vite que cela de l’esprit des gens, la vision de familles et d’enfants mêlés à des comportements de supporters identifiés comme étant de l’OL étant désastreuse pour le club de Jean-Michel Aulas. Et même si la présence d’Ultras du PSG se confirme, cela n’explique pas que l’on puisse débarquer dans un stade avec des cagoules, des ceintures et des armes de poing, et que des insultes racistes soient lancées. Maintenant, c’est la commission de discipline de la Fédération Française de Football qui va se pencher dès lundi sur le dossier de ce match de Coupe de France interrompu alors que le score était de 1 à 1. Si le Paris FC ne pourra pas échapper à ses responsabilités, notamment une organisation défaillante, l’Olympique Lyonnais peut craindre de payer un prix très lourd sur le plan sportif puisque du côté de Noël Le Graët on est déterminé à frapper là où ça fait mal.

Lyon sanctionné pour l'ensemble des problèmes ?

C'est comme dans tout : pas d'amalgame. Ces individus cagoulés et violents ne sont ni des supporters, ni des ultras !! Ne les nommons plus jamais ainsi. Abrutis, hooligans, casseurs, le choix est large... #PFCOL pic.twitter.com/m5h04U6KRw — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) December 17, 2021

Deux jours après les graves incidents, et même si l’Olympique Lyonnais a déjà décidé de sanctionner l’ensemble de ses supporters en les empêchant de faire les prochains déplacements, jusqu’à nouvel ordre, la commission de discipline de la FFF devrait en effet donner match perdu à l’OL, l’équipe de Peter Bosz étant éliminée de la Coupe de France après seulement 45 minutes. Un coup dur pour le club rhodanien qui avait fait de cette épreuve un de ses objectifs prioritaires, avec bien évidemment en Championnat la quête d’un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Selon Le Parisien, « Plutôt qu’un match remis à la date des 16es de finale, le premier week-end de janvier, on s’oriente, selon nos informations, vers un match perdu pour l’Olympique Lyonnais. Après le jet de bouteille sur Dimitri Payet lors OL-OM, il y a un facteur aggravant de récidive, qui sera forcément pris en compte », précise le quotidien francilien, qui ajoute que dimanche soir, pour le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France sur Eurosport, il y aura bien une boule avec le Paris FC et l’Olympique Lyonnais, la sanction n’étant pas attendue de lundi, mais la semaine suivante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Si cette exclusion de l'Olympique Lyonnais de la Coupe de France se confirme, ce sera évidemment un coup terrible pour le club de Jean-Michel Aulas, lequel a rarement traversé une telle crise puisqu'elle intervient au moment même où Juninho a décidé de quitter l'OL tandis sportivement Peter Bosz semble se perdre dans ses choix sportifs. Mercredi soir, lors de la réception de Metz dans un Groupama Stadium une nouvelle fois vide suite aux incidents de Lyon-Marseille, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont tout intérêt à ne pas se rater sous peine de passer des fêtes de fin d'année avec au menu de la soupe à la grimace