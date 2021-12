Paris-OL : La FFF fait une annonce forte !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Mise sous pression par le Gouvernement, la FFF a décidé de se saisir d'urgence du dossier Paris-OL et va prendre des mesures rapides.

Noël Le Graët l’a bien compris lorsqu’il a eu la ministre des Sports au téléphone, la Fédération Française de Football va devoir frapper vite et fort après les graves incidents qui se sont déroulés vendredi soir au stade Charléty alors que le Paris FC et Lyon allaient reprendre la seconde période. Alors, afin de ne pas laisser la place au moindre doute sur la détermination de la FFF, et répondre aux exigences des autorités, la fédération a déjà prévu la suite des événements pour les deux clubs, sachant que la rencontre a été stoppée alors que le score était de 1-1 et qu’il restait donc au moins 45 minutes à jouer.

Paris et l'OL en sauront plus avant le 1er janvier

« La Commission de discipline de la Fédération Française de Football se réunira en urgence, en début de semaine prochaine, pour ouvrir l’instruction d’un dossier disciplinaire à la suite des graves incidents survenus lors du match Paris FC - Olympique Lyonnais organisé vendredi soir 17 décembre au stade Charléty, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Les décisions disciplinaires seront prises la semaine suivante, avant les 16e de finale de la compétition (2 et 3 janvier 2022) », précise la FFF, qui sait que sa décision finale sera largement commentée, qu'elle soit dans un sen ou dans l'autre.