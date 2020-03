OL : Lyon dit adieu à la Ligue des Champions, mais il reste la Juventus

Dans : OL.

Léo Dubois, défenseur de l’Olympique Lyonnais, après la défaite sur la pelouse du Lille OSC en Ligue 1 (0-1) : « Cette défaite est logique, à la vue de notre première période... On s’est trompé. Notre deuxième période a été bonne, on aurait pu revenir au score, mais cela n’a finalement pas été le cas. C’est dommage, car on ne fait pas le résultat qu'on voulait ici. On ne fait pas une croix sur le podium car mathématiquement, on n'est pas enterré. Mais ça va être compliqué maintenant avec 10 points de retard… Il ne faut pas se voiler la face… C’est malheureux. Là, on est tous très déçus… Après, on doit regarder devant nous. Il y a des matchs importants qui arrivent. On a encore des objectifs, de belles choses à aller chercher. L’OL n’est pas fragile, on a un bon groupe, l’état d’esprit est irréprochable. Mais ce n’est pas simple d'enchaîner les matchs comme on le fait en ce moment, même si on a l’effectif pour ça. Le match de Ligue des Champions contre la Juventus ? Ce n’est pas le sujet là… On a encore un match à jouer avant, il faudra gagner contre Reims. Le championnat n’est pas fini. On va aller chercher des points, et on verra ce qui se passe ensuite. La Juve, ce sera un gros match, il faudra répondre présent pour réussir une grosse performance », a-t-il déclaré sur Canal+.