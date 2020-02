OL : Lyon décimé par les JO ? Juninho va trancher

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais aura plusieurs de ses joueurs, à commencer par Bruno Guimaraes, en mesure de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais l'OL pourrait refuser certaines demandes.

Tout comme le PSG avec Neymar et Kylian Mbappé, l’Olympique Lyonnais va probablement voir plusieurs de ses joueurs demander l’autorisation de disputer le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo, lequel se déroulera du 23 juillet au 8 août prochain. Mais, cette compétition relevant du Comité International Olympique et pas de la FIFA, l’OL peut refuser à ses joueurs de participer à cette épreuve. Ce refus, Lyon ne pourra à priori pas l’opposer à Bruno Guimaraes, qui a fait de cette condition une condition indispensable à sa signature à Lyon. Outre le Brésilien, des joueurs tels que Houssem Aouar ou bien encore Martin Terrier sont susceptibles, pour ne citer qu’eux, de manquer une grande partie de la préparation estivale avec l’Olympique Lyonnais pour être présents avec l’équipe de France au Japon.

Interrogé sur ce sujet forcément très complexe à gérer pour l’OL comme pour les autres clubs concernés, Jean-Michel Aulas a prévenu qu’il n’y aurait pas une prise de position générale pour Lyon. « Concernant les Jeux Olympique de Tokyo, on sera pragmatique. On va écouter les envies des joueurs. Juninho est là pour apporter la raison et la complémentarité des positions et on sera évidemment toujours ouverts pour faire en sorte de faciliter l’état d’esprit et l’envie des joueurs », a confié le président de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite que chaque cas soit étudié, mais qui admet qu’il n’y aura pas un refus systématique opposé aux footballeurs de l’OL. Jean-Michel Aulas est évidemment conscient que cette compétition est forcément importante pour les joueurs tricolores qui ont la chance de pouvoir y participer.