OL : Bruno Guimaraes a obtenu un gros cadeau de Lyon

Dans : OL.

S’il est sélectionné, le milieu de terrain lyonnais Bruno Guimaraes risque de faire faux bond à l’OL et de disputer les Jeux Olympiques l'été prochain. Il s’en est assuré.

Elu meilleur joueur du tournoi qualificatif qui vient de se dérouler en Colombie, Bruno Guimaraes a par la même occasion gagné son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu cet été. Mais avec son transfert à l’Olympique Lyonnais, le Brésilien est toutefois à la merci de son club. L’OL peut en effet décider de ne pas libérer son joueur, à l’image de ce que le PSG peut faire avec Kylian Mbappé à la même période. Dans le très long calendrier FIFA, aucune date n’est réservée pour les Jeux Olympiques, et les sélections concernées doivent donc avoir l’autorisation des clubs pour récupérer les joueurs. Conscient de cette difficulté, et qu’il pouvait être difficile de réclamer un mois de liberté peu après une arrivée, Bruno Guimaraes a pris les devant avec l’OL en demandant s’il pouvait être libéré pour cette période.

Selon le média brésilien Globo, le jeune milieu avait discuté de cela dans les négociations de son contrat, prévoyant donc une éventuelle qualification de son pays. « J’ai parlé à Lyon, et ils ont dit qu’ils feraient n’importe quoi pour me libérer. On doit encore définir les modalités mais j’ai fait cette demande. Après, il faut que je sois sélectionné », a livré l’ancien de Paranaense à la presse de son pays. Il faut dire que, dans le but de séduire Guimaraes, très sollicité cet hiver, l’OL n’a probablement pas pu lui refuser cette demande qui lui tient visiblement à coeur.