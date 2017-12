OL : Lyon « aurait dû faire beaucoup plus » balance Genesio

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après la défaite contre l'Atalanta Bergame lors de la dernière journée de la phase de poules de l'Europa League (0-1) : « C’est un match assez bizarre, avec très peu d’occasions de part et d’autre. On a fait une première mi-temps assez insipide en étant battus dans l’agressivité dans les duels. Dans les phases offensives, on n'a pas fait assez d'appels dans le dos de la défense. On savait que c'était une équipe très à l'aise quand elle défend bas. Il fallait multiplier les courses dans le dos, ce qu'on avait réussi à faire les 25 dernières minutes. Malgré tout, on a eu la possession avec de l’agressivité, on a pu se créer quelques actions en les faisant douter sans que ce soit véritablement des occasions, si ce n’est le poteau de Nabil Fekir en fin de match. Mais on aurait dû faire beaucoup plus », a-t-il déclaré sur beIN.