OL : Lyon assiste à la victoire du Bayern, deux pistes étudiées ?

Dans : OL, Mercato.

Dans une récente sortie au micro d’OLTV, Jean-Michel Aulas a fait une annonce sur le prochain mercato hivernal. En effet, le président de l’Olympique Lyonnais a clairement laissé entendre que des recrues pourraient débarquer en janvier.

Preuve que le club rhodanien n’est pas du tout satisfait des performances de ses renforts estivaux. Reste à savoir quels postes seront concernés. En tout cas, la cellule de recrutement a débuté son travail de recherche. Selon les informations de Mercato365, l’OL était présent dans les tribunes pour assister au match de Ligue des Champions entre l’Olympiakos et le Bayern Munich (2-3). L’occasion pour les Lyonnais de revoir Corentin Tolisso, l’ancien Gone buteur en Grèce mardi. Et surtout d’observer un ou plusieurs éléments capables de renforcer l’équipe de Rudi Garcia.

L’identité des joueurs supervisés n’a pas filtré, mais on imagine que les cibles se trouvaient plutôt du côté de l’Olympiakos. C’est pourquoi nos confrères imaginent bien l’OL s’intéresser à deux Grecs : le milieu international Andreas Bouchalakis (26 ans) et le latéral gauche Kostas Tsimikas (23 ans, en photo ci-dessus), sachant que Fernando Marçal ne donne pas satisfaction à Lyon. Il faudra suivre l’actualité mercato des Gones dans les prochaines semaines pour savoir si les deux joueurs cités sont réellement convoités.