OL : Lyon a une idée en Sang et Or au mercato

Dans : OL.

Arrivé libre en provenance du Havre au mois de juillet, Loïc Badé pourrait permettre à Lens de réaliser une énorme plus-value lors du prochain mercato.

Avec déjà 16 matchs de Ligue 1 au compteur, le défenseur central de 20 ans s’est imposé comme le taulier de la défense du Racing Club de Lens en ce début de saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses performances ne sont pas passées inaperçues dans le monde du scouting puisque chaque semaine, les plus grands clubs européens observent les progrès de Loïc Badé. Selon les informations de Foot Mercato, la liste des écuries intéressées par le profil du natif de Sèvres est gigantesque. Deux clubs français figurent parmi eux, à savoir l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais.

En négociations pour prolonger le contrat de Marcelo, les Gones n’ont pas l’assurance que le Brésilien poursuive sa carrière à Lyon. En cas de départ du colosse de 33 ans, la venue d’un jeune joueur prometteur disposant déjà d’une belle expérience de la Ligue 1 comme Loïc Badé pourrait être souhaitée par Juninho, bien que la volonté du board lyonnais ne soit pas de barrer la route à Sinaly Diomandé. Du côté de Rennes, l’expérience Rugani tourne au fiasco, l’Italien étant blessé depuis de longues semaines, et un renfort à ce poste serait le bienvenu pour Julien Stéphan. Les deux clubs français auront toutefois une rude concurrence européenne dans ce dossier. Et pour cause, l’AC Milan pourrait activer cette piste en cas d’échec dans le dossier Mohamed Simakan (Strasbourg). En Angleterre, Marcelo Bielsa apprécie également le joueur et pourrait souhaiter son recrutement à Leeds tandis que du côté de l’Allemagne, c’est le Borussia Mönchengladbach qui est attentif aux prestations d’un Loïc Badé plus courtisé que jamais après seulement une demi-saison dans l’élite…