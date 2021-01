OL : Marcelo à Liverpool, la folle surprise ?

Dans : OL.

Il y a quelques semaines, le nom de Jason Denayer avait été associé à Liverpool, les Reds étant victimes d’une véritable pénurie à ce poste.

Et pour cause, les deux titulaires Joe Gomez et Virgil Van Dijk sont blessés. Sans pour autant céder à la panique en recrutant à tour de bras, Jürgen Klopp envisage très sérieusement de faire signer un défenseur central durant le mercato hivernal. Et tandis que le nom de Jason Denayer avait brièvement fuité dans la presse anglaise il y a quelques semaines, c’est un autre joueur de l’Olympique Lyonnais qui séduirait le coach allemand de Liverpool selon les informations relayées par AS. A la surprise générale, le média britannique croit savoir que les Reds apprécient le profil de Marcelo, en fin de contrat avec Lyon à la fin de la saison et potentiellement disponible pour une bouchée de pain au mois de janvier.

En discussions avec l’OL pour prolonger son contrat, celui qui fait office de titulaire indiscutable dans l’esprit de Rudi Garcia est un joueur apprécié par Jürgen Klopp. Il ne surprendra toutefois personne que Marcelo n’est pas l’unique piste de Liverpool en défense centrale durant ce mercato hivernal. En effet, les Reds ont par ailleurs coché le nom de cinq autres éléments : Aissa Mandi (Betis Seville), Mateo Musacchio (Milan AC), Nikola Maksimovic (Naples), Alexandar Dragovic (Bayer Leverkusen) et Fabian Schar (Newcastle). Reste maintenant à voir si Liverpool passera à l’offensive pour l’un des joueurs évoqués, et si une proposition officielle arrivera sur le bureau de Jean-Michel Aulas et de Juninho pour Marcelo. A six mois de la fin du contrat du Brésilien, difficile de savoir avec exactitude quelle serait la réponse des dirigeants lyonnais, qui comptent le prometteur Sinaly Diomandé et l’expérimenté Djamel Benlamri dans leurs rangs pour épauler Jason Denayer en défense centrale durant la seconde partie de saison.