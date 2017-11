Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a dépensé 8ME pour faire venir Mariano Diaz du Real Madrid, et avec dix buts marqués, le jeune attaquant espagnol a déjà démontré qu'il avait les qualités qu'il fallait pour réussir en Ligue 1. Cependant, Mariano Diaz a tendance à un brin agacer tout le monde en se révélant un peu trop personnel sur le terrain.

Répondant à RMC, Lucas Tousart avoue que sur ce plan du jeu collectif, son coéquipier doit faire de gros efforts. Mais l'international Espoirs admet aussi que Mariano Diaz est un sacré buteur. « C’est encore un très jeune joueur. C’est la première saison où il est amené à jouer tous les matchs. Il découvre la L1. Le coach lui parle beaucoup, lui demande de ne pas s’éparpiller. C’est vrai qu’il a parfois tendance à vouloir faire la différence tout seul. Mais au fur et à mesure, il apprend avec ses deux coéquipiers de devant. Il doit progresser notamment dans ce domaine, mais il nous apporte beaucoup à la récupération. Il ne lâche rien. Et devant le but, c’est vraiment un tueur », avoue Lucas Tousart, qui a déjà bien cerné la personnalité de l'ancien attaquant du Real Madrid.