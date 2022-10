OL : Lyon a l'attaque d'un prodige de Feyenoord

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Troisième du championnat des Pays-Bas, Feyenoord peut compter sur le talent d'Orkun Kokcu pour embêter l'Ajax et le PSV. Le jeune turc de 21 ans éblouit l'Eredivisie et tape dans l'œil de nombreuses formations européennes dont l'OL.

Souvent dans l'ombre de l'Ajax et du PSV ces dernières années, Feyenoord n'en reste pas moins un club qui travaille très bien. La formation de Rotterdam est troisième du championnat et elle avait réussi à atteindre la finale de la Ligue Europa conférence la saison passée. Parmi les talents notables de cet effectif, on peut citer Tyrell Malacia parti cet été à Manchester United mais aussi Orkun Kokcu. Le jeune milieu de terrain turc est resté pour sa part aux Pays-Bas. A raison pour le moment puisqu'il performe avec le Feyenoord depuis la reprise. Il a notamment marqué le week-end dernier lors du succès des siens face à l'AZ Alkmaar, pourtant leader au coup d'envoi.

L'OL a envoyé des émissaires pour Kokcu

Kokcu en est actuellement à cinq buts et deux passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues. De quoi faire saliver de nombreux clubs en Europe alors que le joueur n'a pas encore fêté ses 22 ans. C'est notamment le cas de l'OL, séduit par le joueur turc au point d'avoir envoyé des émissaires pour le superviser. C'était lors du récent match de Ligue Europa Feyenoord-Midtjylland comme le rapporte le média néerlandais 1908 NL.

🔴⚪️⚫️ Orkun Kökçü has been directly involved in 5 goals (4G, 1A) in his last 7 games 💪@Feyenoord | @OrkunKokcu | #UEL pic.twitter.com/DrMos9Uggt — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 13, 2022

Néanmoins, un recrutement ne s'annonce pas aisé pour les Lyonnais. En effet, la concurrence est fournie sur le dossier avec notamment une grosse activité du Borussia Dortmund, dont les émissaires étaient aussi au De Kuip Stadion jeudi dernier. De plus, l'OL risque de peiner sur le plan financier. Kokcu est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Feyenoord, ce qui promet un prix de départ particulièrement élevé. Sur le site Transfermarkt, la valeur du jeune turc est estimée à 22 millions d'euros, un montant souvent sous-évalué sur ce site référence. Il faudra donc mettre les moyens pour l'OL et ne pas reproduire la même attitude que lors des négociations pour Malacia avec ce même club du Feyenoord Rotterdam l'été dernier.