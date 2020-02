OL : Lyon a failli lancer Cristiano Ronaldo, la fierté d’Aulas

Dans : OL.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo aurait pu commencer sa carrière professionnelle à l’Olympique Lyonnais. De quoi nourrir des regrets pour le président Jean-Michel Aulas.

Inarrêtable depuis le début de l’année civile, Cristiano Ronaldo a sans doute été vexé en décembre dernier, lorsque son rival Lionel Messi a remporté son sixième Ballon d’Or. Heureusement, l’attaquant de la Juventus Turin peut compter sur fans, à commencer par Jean-Michel Aulas qui lui aurait donné le trophée sans hésiter. « J'aime beaucoup Messi, lui et Cristiano Ronaldo sont des phénomènes. Mais le numéro un, c'est Cristiano Ronaldo, a estimé le président de l’Olympique Lyonnais dans un entretien accordé à Tuttosport. Il est plus fort et plus efficace. Je n'ai pas eu mon mot à dire pour le dernier Ballon d'Or. Mais si cela ne dépendait que de moi, Cristiano Ronaldo l'aurait remporté. »

L’occasion pour le dirigeant de raconter une incroyable anecdote. En effet, le patron du club rhodanien avait tenté d’attirer le Portugais avant ses débuts chez les pros à Lisbonne. « J'ai failli devenir le premier président de Cristiano Ronaldo, a confié JMA. Nous l'avons connu lors d'un tournoi de jeunes au Portugal. Il avait 15 ou 16 ans et il était déjà très fort. Nous avons essayé de le recruter au Sporting, mais malheureusement nous n'avons pas pu le faire. Mais j'ai toujours la satisfaction d'avoir vu le début d'une grande histoire. Cristiano, c'est de la folie, je ne suis pas surpris qu'il ait encore des statistiques incroyables à 35 ans. » Quelques années plus tard, Aulas peut se consoler avec le prodige Rayan Cherki, jugé plus fort que Kylian Mbappé.