OL ‍: Lukeba veut partir, Textor assommé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit un mercato estival de tous les dangers. Le club rhodanien subit des assauts pour ses cracks, dont Castello Lukeba ou encore Bradley Barcola.

A Lyon, la tension est à son comble. Laurent Blanc souhaite encore voir des renforts débarquer. Mais l'OL connait des difficultés financières importantes. Pour ne rien arranger, la DNCG a récemment sanctionné les Gones en encadrant la masse salariale et les transferts de l'OL. Si Lyon compte faire de nouvelles recrues séduisantes, il devra absolument vendre. Karl Toko-Ekambi, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Tino Kadewere sont priés d'aller voir ailleurs. Car les Rhodaniens ne sont pas chauds à l'idée de se séparer de leurs cracks Bradley Barcola, Rayan Cherki et Castello Lukeba. Mais l'OL pourrait bien finir par céder...

Lukeba, un départ imminent ?

🚨exclu : Lukeba a demandé à John Textor de négocier de club à club. Le grand espoir de l’OL veut trouver une solution sur la base d'un intérêt commun. Lukeba tenait cet accord avec Jean Michel Aulas. Après 2 bonnes saisons à Lyon, il veut franchir une nouvelle étape et jouer… pic.twitter.com/1IV6eI30qP — Sébastien Denis (@sebnonda) August 5, 2023

Selon les informations de Foot Mercato, Castello Lukeba vient d'annoncer à ses dirigeants qu'il souhaite quitter l'OL cet été. Son objectif est bien de rallier Leipzig. Les Allemands ont récemment fait une nouvelle offre à Lyon : 30 millions d'euros + 5M€ de bonus et le prêt d'Ilaix Moriba. Une proposition que Lukeba espère être acceptée, lui qui veut que John Textor trouve un terrain d’entente avec le club allemand. A noter que le jeune défenseur central français avait négocié un bon de sortie sous la présidence de Jean-Michel Aulas. Après deux bonnes saisons à Lyon, Lukeba veut franchir une nouvelle étape et jouer pour le RB Leipzig. Depuis quelques années, l'OL n'arrive plus à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et donc la Ligue des champions. De quoi provoquer les départs de ses meilleurs joueurs. Et Castello Lukeba compte bien tout faire pour passer le cap, à quelques mois d'un Euro 2024 en Allemagne auquel il aimerait assurément participer.