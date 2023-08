OL ‍: Payet insulté, les Lyonnais lancent l'Olympico

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La rancœur est tenace et du côté de l’OL, la cote de popularité de Dimitri Payet dans le Rhône est toujours au plus bas après l’épisode de la bouteille du 21 novembre 2021 au Groupama Stadium.

L’incident a près de deux ans et pourtant, Dimitri Payet est toujours persona non grata au Groupama Stadium. Le 21 novembre 2021, celui qui était alors n°10 et capitaine de l’Olympique de Marseille recevait une bouteille d’eau dans le premier quart d’heure du match entre l’OL et l’OM. Touché à la tête, l’ex-international français était resté longtemps au sol et cet incident avait provoqué l'arrêt définitif du match, qui a été joué à huis clos entrainant par ailleurs un point de pénalité à l’encontre des Gones.

La bonne nouvelle du jour 😎 pic.twitter.com/qQ1vZEt4mw — T (@terol6987) August 4, 2023

Depuis cet incident, un filet de protection avait été installé devant le virage Nord du Groupama Stadium. Après deux essais concluants en fin de saison dernière, l'Olympique Lyonnais et la Préfecture du Rhône ont décidé de retirer ce filet de protection pour la saison à venir sauf pour les matchs contre l’OM et le PSG. Une décision favorable qui a provoqué la joie du Kop Virage Nord et des Bad Gones, lesquels ont écrit un communiqué commun… dans lequel ils n’oublient pas de mentionner l’épisode avec Dimitri Payet.

Les supporters de l'OL en veulent toujours à Payet

« Dans quelques jours, nous reprendrons le chemin du stade et de notre Virage pour le coup d’envoi à domicile de cette nouvelle saison contre Montpellier. Tout comme le dernier match lors de l’adieu à JMA, nous retrouverons notre tribune sans cet horrible filet (…) Pour rappel, ce filet fut imposé par la Préfecture suit de cette fameuse bouteille jetée par un idiot extérieur au KOP VIRAGE NORD sur un autre idiot en lice pour le César du meilleur comédien » peut-on lire dans ce communiqué qui égratigne sans le citer Dimitri Payet, qui a définitivement perdu toute popularité à Lyon, où il n’en a jamais eu en tant qu’ancien joueur de l’ASSE.

⚽ FOOTBALL : Le match entre l'OL et l'OM a été interrompue après cinq minutes de jeu. Le Marseillais Dimitri #Payet a été touché à la tête par une bouteille lancée des tribunes. #OLOM pic.twitter.com/osJOHw6Zpk — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 21, 2021

« Il va sans dire qu’au moindre écart, le filet fera sa réapparition, à l’inverse sans problèmes, il disparaitra également lors des matchs à risques. C’est bien entendu notre objectif et nous comptons sur le comportement de chacun afin de le faire disparaître définitivement » indiquent par ailleurs les deux groupes de supporters du Virage Nord du Groupama Stadium. Le message est clair et les fans de l’OL savent à quoi s’en tenir pour les prochains mois.