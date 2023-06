OL ‍: Lukeba vendu pour plus de 34 millions, il n'y croit pas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

On a appris mardi l'intérêt de Leipzig pour Castello Lukeba, le jeune défenseur de l'Olympique de Lyonnais. Le club allemand propose 27 millions pour s'offrir l'international Espoirs français, un prix qui ne fait pas les affaires de l'OL.

Les supporters de l'OL vont devoir probablement s'y faire, leur club ne s'opposera pas coûte que coûte au départ de ses meilleurs jeunes. John Textor l'avait dit lors de sa conférence de presse au lendemain du départ de Jean-Michel Aulas, il n'a pas l'intention de refuser de grosses offres pour ses pépites. Le patron d'OL Groupe ne fait plus de l'académie une obsession et il veut aussi s'appuyer sur la data. C'est pour cela que la surprise n'a pas été totale lorsque l'on a appris mardi que Leipzig et Lyon négociaient pour l'éventuel transfert de Castello Lukeba, l'une des rares satisfactions de l'Olympique Lyonnais cette saison. Né et formé à l'OL, le défenseur central a convaincu tout le monde, et c'est logiquement que des clubs européens se penchent sur son cas.

Lukeba en Bundesliga, l'OL dit oui

Le quotidien L'Equipe, qui a révélé l'intérêt du club allemand pour Castello Lukeba, affirme qu'une première proposition de 27 millions d'euros a été transmise par le board de Leipzig à John Textor. Une offre non retenue par le patron de l'OL. Alors que la DNCG attend qu'il injecte 60 millions d'euros dans les caisses du club rhodanien, le boss américain n'a aucun état d'âme à vendre son jeune défenseur, mais il attend plus d'argent de l'opération. Pour Didier Roustan, qui s'est exprimé sur le cas Lukeba, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais peut faire monter les enchères, mais pas énormément. « Par rapport aux 60 millions d’euros que la DNCG demande, l’OL n’a pas 10.000 joueurs à vendre. Il y a Lukeba, il y a Barcola. Si Textor peut grappiller, il va essayer de monter le prix vers 32-34 millions d’euros, mais ce n'est pas fait », a expliqué le journaliste de L'Equipe du Soir, pas convaincu que le prix du défenseur de 20 ans va s'envoler, malgré son talent.