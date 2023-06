Le gros départ de l'OL, ça se précise

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les jeunes talents de l'OL sont prisés cet été et plus particulièrement Castello Lukeba. L'Angleterre en est folle mais la première offensive va venir d'Allemagne. Le RB Leipzig prépare une offre pour le défenseur central.

Si l'OL n'a plus d'aussi bons résultats sportifs qu'il y a quelques années, son centre de formation reste lui très performant. Moins dépensier et surtout moins attractif ces dernières saisons, le club rhodanien peut compter sur ses jeunes talents pour bâtir un onze en Ligue 1. C'était le cas lors de cette saison avec une ossature à peine majeure : Bradley Barcola, Rayan Cherki ou encore Castello Lukeba. Le défenseur central en est déjà à sa deuxième saison pleine avec l'OL, ayant disputé 68 matchs en moins de deux ans. Solide, dynamique, il a séduit la Ligue 1 et presque toute l'Europe.

Leipzig ne donne pas 30 millions pour Lukeba

C'est le cas en Angleterre où son nom a été murmuré à Manchester United mais surtout à Chelsea dès l'été 2022. Cependant, les Anglais n'ont pas encore bougé sur le dossier. Tout le contraire pour le RB Leipzig, habitué à chiper les joueurs de la Ligue des Talents. Le 3e du dernier championnat d'Allemagne est séduit par le Français et prépare une première offre, selon les informations de Foot Mercato.

Leipzig suit Lukeba depuis 2 mois et a les mm problèmes de financement qu'avec Openda. Offre à venir inférieur à 25 M€, ce qui ne convient pas à l'OL qui en veut + que 30. Contrairement à Lens pour Openda, l'OL veut le vendre pour renflouer ses caisseshttps://t.co/QbuQ4MneOY — Sébastien Denis (@sebnonda) June 20, 2023

Le montant n'a pas filtré mais il n'atteint pas les 25 millions d'euros. L'OL, ouvert à une vente de Castello Lukeba dès cet été, en veut bien plus. La formation rhodanienne espère récupérer au moins 30 millions d'euros pour un joueur sous contrat jusqu'en 2025 et qui possède une belle cote sur le marché européen. Surtout, le RB Leipzig est en mesure de proposer plus sachant qu'il va normalement vendre Josko Gvardiol pour un prix plus élevé. Lukeba, attendu comme le remplaçant du Croate, mérite donc une petite rallonge. Si ses besoins financiers ne sont pas trop urgents, l'OL aura la main et pourra jouer la montre avec Leipzig surtout avec les clubs anglais qui rôdent...