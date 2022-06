OL : Ludovic Giuly nommé entraîneur des attaquants de Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a décidé de renforcer son staff, et ce mercredi l'OL a officialisé la venue de Ludovic Giuly pour assister Peter Bosz dans le secteur offensif.

Pour une surprise c'est une surprise, l'OL a en effet annonce le retour d'un ancien de la maison pour devenir entraîneur des attaquants lyonnais. Ludovic Giuly occupera désormais ce rôle au sein du staff de Peter Bosz. « Je suis très honoré de revenir ici à Lyon ! C’est un geste fort de la part du club d’avoir pensé à moi et de me donner cette responsabilité. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur. J’avais hâte de retrouver les terrains, mais je suis là aussi pour apprendre », a confié l'ancien joueur né à Lyon et formé à l'Olympique Lyonnais et qui a eu le parcours que l'on connaît. Ludovic Giuly s'est engagé pour deux ans avec l'OL, club qu'il avait quitté en 1998 pour rejoindre l'AS Monaco. Depuis quelques années, il a occupé le rôle de consultant pour différentes chaînes, dont BeInSports.