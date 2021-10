OL : Lucas Paqueta tourne le dos au mercato !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Paqueta est très clairement le joueur de ce début de saison du côté de l'Olympique Lyonnais et même en Ligue 1. Le Brésilien s'éclate à l'OL et ne pense pas à un départ.

Lorsque Juninho est allé chercher Lucas Paqueta à l’AC Milan le 30 septembre 2020, les dirigeants lyonnais concrétisaient une opération pas très simple, car dans un premier temps l’OL voulait se faire prêter le joueur brésilien. Mais face à l’intransigeance des dirigeants milanais, et déterminé à recruter Paqueta, Jean-Michel Aulas avait finalement accepté un transfert ferme et définitif du milieu offensif pour pas loin de 25 millions d’euros. Un an plus tard, le président de Lyon ne regrette probablement pas d’avoir fait un gros effort financier pour recruter celui qui est désormais considéré comme le meilleur joueur actuel de Ligue 1, ou du moins l’un des meilleurs. Lié jusqu’en 2025 avec l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta pousse la formation de Peter Bosz vers les sommets et cela tombe bien le Brésilien a le souhait affirmé de ramener des titres.

Lucas Paqueta veut rester et gagner avec Lyon

L’épisode de son léger retard lors du briefing de Peter Bosz ayant été réglé de manière efficace et courtoise, Lucas Paqueta ne masque pas son bonheur d’être à Lyon, et interrogé par Téléfoot, il a clairement fait savoir que son avenir était à l’OL et nulle part ailleurs. « Je suis heureux. L’affection des supporters ici est indescriptible ! Elle me rend vraiment très heureux, et ma famille aussi. Et comme je l’ai déjà dit : je vais tout faire pour les récompenser (…) Juninho était un joueur spectaculaire et aussi une personne exceptionnelle. J’aimerais apporter aux supporters ce qu’il a réussi à apporter. Mais Juninho est unique ! Je suis très heureux d’être ici, et c’est grâce à lui aussi. Donc je vais faire de mon mieux pour écrire une belle histoire à Lyon », a confié, sur l’émission de TF1, Lucas Paqueta. Un message optimiste et ambitieux qui va faire le bonheur des supporters lyonnais, déjà emballés par le phénomène brésilien.