OL : Lopes menacé par Juninho au mercato ?

Dans : OL.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024, Julian Pollersbeck n’a pas disputé le moindre match depuis le début de la saison.

Recruté en provenance d’Hambourg pour 250.000 euros au mois de septembre, l’Allemand de 26 ans est totalement dans l’ombre d’Anthony Lopes. Et tandis que le gardien portugais est en difficulté cette saison, avec plusieurs boulettes préjudiciables en championnat, Rudi Garcia ne peut pas réellement compter sur une doublure de luxe. Vraisemblablement, Juninho aimerait réparer ce petit bug en s’attachant les services d’un gardien remplaçant prometteur, capable de bousculer la hiérarchie en poussant Anthony Lopes dans ses ultimes retranchements. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le média turc NTV Spor, le club rhodanien courtise Ersin Destanoglu.

Le nom du gardien turc de 20 ans avait déjà été associé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier mais à l’époque, le dernier rempart du Besiktas Istanbul avait refusé la proposition lyonnaise. Et pour cause, titulaire dans l’un des plus grands clubs de son pays, il ne voyait pas réellement l’intérêt de signer à l’OL afin de chauffer le banc des remplaçants. Son raisonnement aura-t-il évolué un an plus tard, alors que Lyon semble avoir progressé avec une deuxième place bien en mains et une ambition de rafler le titre de champion de France ? Surtout, la probable participation de l’OL à la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait être un argument de taille pour convaincre Ersin Destanoglu. Quoi qu’il en soit, cette démarche de la part de Juninho et de Bruno Cheyrou prouve que le club rhodanien a l’intention de se renforcer à ce poste, ce qui ne manquera pas de mettre sous pression un certain Anthony Lopes…