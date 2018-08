OL : L'OL confirme la signature de Denayer jusqu'en 2022 pour 10ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après Manchester City, c'est l'Olympique Lyonnais qui a confirmé la signature de Jason Denayer jusqu'en 2022.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur central international Belge de Manchester City, Jason Denayer, qui vient de signer un contrat de 4 ans avec l’OL. Le montant du transfert s’élève à 10 ME dont 3,5 ME d’incentives. Agé de 23 ans et formé au club belge de Lierse, Jason Denayer compte 8 sélections avec les Diables Rouges avec lesquels il a participé à l’Euro 2016. Le défenseur d’origine congolaise qui a signé son premier et unique contrat professionnel à Manchester City en 2013 a débuté sa carrière en prêt au Celtic Glasgow en 2014/15 où il a été champion d’Ecosse avant de poursuivre à Galatasaray, Sunderland et de nouveau à Galatasaray la saison dernière avec lequel il a décroché le titre de champion de Turquie. Il totalise 92 matchs de championnat (5 buts) et 13 de Coupe d’Europe dont 5 en Champions League avec Galatasaray et le Celtic Glasgow. L’arrivée de Jason Denayer qui vient compléter une défense centrale déjà expérimentée, confirme que l’Olympique Lyonnais se donne les moyens de poursuivre encore sa progression », indique l'OL dans un communiqué.

Et Florian Maurice s’est réjoui de cette signature visiblement très attendue. « Jason est un joueur que nous suivons depuis trois saisons maintenant. Il a toutes les caractéristiques recherchées par Bruno : polyvalence car il est capable de jouer à tous les postes de la défense, intelligence de jeu, placement, rapidité et puissance dans les duels », a confié le responsable de la cellule recrutement de l’OL.