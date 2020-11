OL : Lopes allait tout défoncer à Lyon, Lloris le savait

Dans : OL.

Mis au repos face à la Finlande, Hugo Lloris a réussi à marquer des points malgré son absence.

En effet, Steve Mandanda n’a pas été impérial sur les deux buts encaissés, et la défense français manquait clairement de repères. Il s’agira de montrer un autre visage ce samedi au stade de la Luz pour le match décisif de Ligue des Nations face au Portugal de Cristiano Ronaldo… et de Anthony Lopes. Le portier de l’OL ne laisse en effet pas indifférent celui qui fut son prédécesseur dans les cages lyonnaise. En conférence de presse, Hugo Lloris a ainsi expliqué qu’il admirait le gardien qu’était devenu Anthony Lopes, qu’il a vu arriver du centre de formation alors qu’il était encore très loin d’être le portier incontournable des cages rhodaniennes.

« J'ai beaucoup d'admiration pour l'homme et le gardien. Je l'ai vu arriver en professionnel à Lyon. Il a contribué aux très bons résultat de l'OL l'an dernier. Il a fait des très bons matches en Ligue des Champions. On est toujours en contact. On essaie de s'appeler une ou deux fois par an. Je suis avec attention son parcours », a livré Hugo Lloris, qui a lui fait le choix de partir de l’OL quand les choses allaient moins bien, rejoignant Tottenham en 2012. Une décision qui a permis à Lopes de devenir la doublure de Rémy Vercoutre, puis de s’imposer à Lyon. Pas vraiment surprenant pour l'international français, qui a confié qu'il savait que Lopes avait les moyens de s'imposer à ce poste, avec un style de voltigeur que Lloris admire.