OL : Anthony Lopes gardien de but à vie de Lyon ?

Dans : OL.

Forfait pour le match de dimanche entre la France et le Portugal, en raison d'un contrôle positif au covid, Anthony Lopes est de retour à Lyon. Une ville et un club où il envisage de jouer durant toute sa carrière.

Anthony Lopes avait noté sur son agenda cette date du dimanche 11 octobre, puisque ce jour l’équipe du Portugal, où il a fait son retour après deux ans de pause, et l’équipe de France s’affrontent en Ligue des Nations. Mais jeudi, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais a reçu une mauvaise nouvelle, son test au Covid19, passé avec ses coéquipiers portugais, est revenu positif. Anthony Lopes a donc quitté la sélection la mort dans l’âme afin de se mettre à l’isolement. Le portier lyonnais va donc désormais se consacrer à son club, lequel a besoin d’un Lopes à son meilleur niveau pour enfin remonter au classement. Evoquant, dans Le Progrès, sa situation à l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes avoue qu’il se sent tellement bien dans le club de Jean-Michel Aulas, qu’il ne repousse pas l’idée d’un contrat à vie avec l’OL.

Même si sa dernière prolongation a été longue à se dessiner, Anthony Lopes ne voit aucune raison de changer d’écurie. « Je suis peut-être le joueur d’un club. En tout cas, jusque-là oui. Je me sens très bien ici, dans un club qui me correspond. Ce blason, ces couleurs, cette ville, sont en moi (…) Je suis dans un club de très haut niveau, près de ma famille, de mes amis. Si j’ai prolongé quatre, c’est parce que je suis attaché au club et qu’en aucun cas, je n’avais envie d’aller voir ailleurs », explique, dans le quotidien régional, le gardien international portugais. Un message clair et net à destination de Jean-Michel Aulas et Juninho, mais également des supporters lyonnais dont il est l’un des chouchous.