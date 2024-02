OL ‍: « ‍Cherki n’a plus le corps d’un footballeur ‍», Riolo craque

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a remporté une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 contre Metz. Un match que Rayan Cherki a débuté sur le banc avant d'entrer en seconde période. Le joueur de l'OL suscite des questions.

Tout va mieux à Lyon et les supporters rhodaniens doivent se pincer pour y croire en voyant qu'après son succès à Metz (1-2) l'équipe de Pierre Sage est revenue à deux longueurs de l'OM, à qui l'OL a repris dix points en quatre rencontres. Si tout va bien sportivement pour le club de John Textor, il y a un joueur qui ne semble pas digérer au mieux la venue de nouveaux joueurs lors du dernier mercato d'hiver, c'est bien évidemment Rayan Cherki. Remplaçant à Saint-Symphorien, le joueur de 20 ans est entré en jeu à la 70e minute à la place d'Orel Mangala. Et c'est peu dire que Cherki n'a pas brillé face à la formation messine, au point de se prendre une grosse vague de rage sur les réseaux sociaux. Evoquant le cas Rayan Cherki dans l'After, Daniel Riolo a été impitoyable.

Un problème Cherki à l'OL ?

L'entrée de Cherki est absolument terrifiante — Charly M. (@SeriousCharly) February 23, 2024

Pour le journaliste de RMC, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais n'est plus au niveau et Pierre Sage a raison de ne plus lui faire une confiance aveugle comme cela avait été le cas par les entraîneurs précédents. « Ce que je veux savoir, c’est si sur la durée, Pierre Sage est capable de prendre une décision et de trancher de quelqu’un qui de l’avis de tous est le gars talentueux de l’équipe lyonnaise. Qu’il dise : « je coupe, je m’en fous et on va avancer collectivement ». Alors que ses prédécesseurs ont tous bricolé avec Cherki, sans rien réussir, lui, on voit qu’il ne va même pas chercher à bricoler. Son entrée contre Metz est catastrophique, il n’a même plus un corps de joueur de football de haut niveau. C’est très bizarre pour son âge. Je trouve cela inquiétant, tu as l’impression qu’il n’arrive plus à courir. Et je pense que Sage ne va pas lui faire de cadeau », a confié un Daniel Riolo pas tendre avec Rayan Cherki.