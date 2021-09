OL : Lloris, Lyon et Bats, l'histoire est belle

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Neuf ans après avoir quitté l'Olympique Lyonnais pour Tottenham, Hugo Lloris n'a rien oublié de ce que l'OL et Joël Bats lui ont apporté dans son incroyable carrière. Le gardien de but de l'équipe n'a pas la mémoire courte.

Du haut de ses 34 ans, et après 13 années passées en équipe de France, dont il est le capitaine et avec qui il a remporté le Mondial 2018, Hugo Lloris n’est pas du genre à oublier d’où il vient. Alors qu’il fêtera ce samedi contre l’Ukraine sa 131e sélection chez les Bleus, et qu’il est clairement bien parti pour passer devant Lilian Thuram au palmarès (150 sélections), Hugo Lloris est revenu dans Le Parisien sur sa longue carrière en répondant à certains de ses prédécesseurs dans les buts tricolores. Et notamment à Joël Bats, qui a eu le plaisir de l’entraîne lorsque Lloris a signé à l’Olympique Lyonnais en provenance de l’OGC Nice lors du mercato 2008. Pour l’actuel portier de Tottenham et de l’équipe de France, Bats et l’OL ont joué un rôle énorme dans sa carrière.

Lloris a gardé une place pour Bats et Lyon dans son coeur

Se confiant au quotidien francilien, Hugo Lloris ne masque pas ses sentiments au moment de répondre à Joël Bats. « J’ai toujours un souvenir en tête. Quelques semaines après le décès de ma mère, je rejoignais Lyon. Le jour de ma signature, je me suis retrouvé à déjeuner dans une brasserie en face du centre d’entraînement. Tu étais présent avec le président, Bernard (Lacombe), Rémi (Garde) et mon père. Tout de suite, tu m’as pris sous ton aile. Tu étais heureux de ma venue. Et je me souviendrai toujours de tes mots : « Je vais t’amener là où tu veux aller. » Et c’est exactement ce que tu as fait. À ton contact, j’ai appris très vite le très haut niveau, une méthode de travail, une mentalité. J’aurais pu continuer des années à bosser avec toi. C’est tellement facile ! On a la même vision du poste », explique le gardien de but de l’équipe de France.