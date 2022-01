OL : Lewandowski à Lyon, Boateng accepte le défi !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En échec sur la piste Sardar Azmoun, qui s’est finalement engagé avec le Bayer Leverkusen pour l’été prochain, l’Olympique Lyonnais pourrait recevoir l’aide de son défenseur central Jérôme Boateng. L’Allemand a en effet accepté un défi en vue d'une tentative auprès de son ancien coéquipier du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Sauf revirement de situation, Peter Bosz devra se contenter des retours de ses internationaux africains. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais espérait l’arrivée d’un nouvel attaquant cet hiver. Et plus précisément celle de Sardar Azmoun. Mais l’Iranien en fin de contrat au Zénith Saint-Pétersbourg s’est finalement engagé avec le Bayer Leverkusen pour l’été prochain. Aucun avant-centre ne devrait donc débarquer cet hiver, et ce malgré le coup de pouce proposé par Jérôme Boateng. En effet, le défenseur central a reçu une demande ambitieuse sur Twitter.

Si ce tweet obtient 100 000 RT, je parlerai à Robert. 😂 #ConsiderItDone 😜 https://t.co/dVMxWV6ALo — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) January 25, 2022

« Jérôme, ramène Lewandowski à l'OL s'il te plaît », a écrit un supporter de l’Olympique Lyonnais, qui ne s’attendait sans doute pas au défi lancé par l’Allemand. « Si ce tweet obtient 100 000 retweets, je parlerai à Robert », a promis Jérôme Boateng, dont le message avait été relayé plus de 30 000 fois au moment où nous écrivions cet article. On est encore loin du compte. Mais en cas de buzz sur le réseau social, les fans des Gones et autres observateurs pourraient vite surprendre Jérôme Boateng et l’obliger à contacter son ancien coéquipier du Bayern Munich.

Lewandowski à Lyon, c'est bon de rire parfois

Bien sûr, le meilleur joueur FIFA de l’année 2021 ne signera pas à l’Olympique Lyonnais cet hiver. Un éventuel coup de fil du défenseur central pourrait simplement l’amuser. En attendant, les supporters de l’Olympique Lyonnais, avec des objectifs plus réalistes, peuvent toujours espérer l’arrivée surprise d’un attaquant des les derniers jours du mercato hivernal. Surtout si le milieu Bruno Guimarães, malgré le démenti officiel, renflouait les caisses du club avec un transfert à Newcastle.