OL : Lewandowski à Lyon, Aulas l'a refusé deux fois

Entre Lisandro Lopez, Bafétimbi Gomis, Moussa Dembélé ou encore Memphis Depay, l’OL a été très bien loti en ce qui concerne les attaquants axiaux ces dernières années.

Mais il y a cinq ans de cela, le club présidé par Jean-Michel Aulas a tenté un incroyable coup de poker sur le marché des transferts. Et pour cause, Le Progrès dévoile dans son édition du jour que l’Olympique Lyonnais s’était renseigné auprès du Bayern Munich pour connaître les conditions du transfert d’un certain Robert Lewandowski. Le Bayern Munich avait communiqué à l’Olympique Lyonnais le prix de 60 ME. C'était la deuxième fois que l'OL refusait ainsi de faire signer l'avant-centre, qui était disponible au prix de 0,5 ME en 2006, alors qu'il évoluait en Pologne, et avant qu'il ne s'envole pour Poznan puis Dortmund.

« Trouver de grands attaquants sans être européen est une mission délicate », relève des proches du club. Il y a 5 ans, l’OL s’était renseigné auprès du Bayern pour Robert Lewandowski. C’était 60 millions. Il avait été proposé à l’OL en 2007, alors qu’il jouait dans le club polonais de Znicz Pruszków. Il coûtait 500 000 euros à l’époque. L’OL n’avait pas donné suite… Le monde du mercato, qui devrait s’emballer après le 15 septembre est aussi celui des paris » peut-on lire dans les colonnes du quotidien lyonnais. Une information étonnante, qui prouve néanmoins que les idées fusent dans les bureaux de l’Olympique Lyonnais et que l'opération Robert Lewandowski a déjà été tenté deux fois. Mais désormais, celui qui aurait été le grand candidat au Ballon d'Or si cette récompense avait été attribuée cette année, est hors de portée de l'OL.