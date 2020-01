OL : Les supporters ont blessé Depay, Garcia relance les hostilités

Dans : OL.

Affecté par l’absence de Memphis Depay, Rudi Garcia a accusé les supporters. Selon l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, le climat de tension a en effet provoqué la grave blessure de l’attaquant.

Pour son passé chez le rival marseillais et certaines de ses déclarations, Rudi Garcia n’a pas vraiment la cote chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Autant dire que sa dernière sortie n’améliorera pas leurs relations ! Dans un entretien accordé au Progrès, l’entraîneur des Gones a jugé les Bad Gones en partie responsables de la grave blessure de Memphis Depay, victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou cinq jours après les tensions qui ont suivi la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Leipzig (2-2).

« Je pense qu’on a perdu Memphis en partie à cause de ça, a osé le coach lyonnais. Il a mis tellement de cœur à son rôle de capitaine, on s’attendait tous à fêter la qualification, surtout dans un match comme celui-là. On pensait vraiment fêter ça, on est passé d’un état d’euphorie positive à un état… Vous auriez vu les joueurs dans les vestiaires, c’était incroyable, il y en avait qui pleuraient, ça a été un traumatisme. A partir du moment où les choses vont rentrer dans l’ordre, et je l’espère par rapport à ce qui s’est passé à Bordeaux, ça va être de nouveau plus de bonheur que d’incompréhension. »

Touche pas à Rongoni !

D’après Garcia, le Virage Nord serait davantage impliqué que son préparateur physique Paolo Rongoni, critiqué en raison de l’hécatombe qui touche l’effectif. « Parfois, à travers lui, c’est aussi moi qu’on attaque, a réagi le technicien. On lui a imputé des blessures musculaires alors qu’on n’était pas arrivé depuis une semaine et qu’on n’avait encore influé sur rien. Ce n’est pas très grave, ce qui compte c’est de reconnaître sa compétence, ce que je fais, et l’équipe va beaucoup mieux. » Et ce n’est pas grâce aux supporters apparemment…