OL : Lyon dévoile ses maillots 2019-2020

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais et Adidas ont présenté les nouveaux maillots que porteront les joueurs de l'OL en Ligue 1 en 2019-2020.

« La saison prochaine, les Lyonnais arboreront une tenue à domicile qui célébrera les origines de la ville de Lyon. Une tenue avec un blanc historique dominant, un col rond à bouton classique et élégant ainsi que des manches ornées des couleurs iconiques rouge et bleu. Les trois bandes de couleurs argentées sont positionnées sur les épaules. Le lion caractéristique de la ville de Lyon est représenté en relief sur le flanc gauche du maillot. Un design qui se veut à la fois moderne et élégant. Le maillot extérieur a été pensé par le hub créatif de l’équipementier afin de proposer un design innovant. Tout en conservant les couleurs historiques du club, ce nouveau maillot se veut tout aussi moderne que la version domicile tout en conservant un langage graphique traditionnel pour inspirer une nouvelle génération de joueurs. Dans un bleu dominant, le maillot arbore des rayures verticales au niveau de la poitrine ainsi qu’un col V blanc et rouge. Des couleurs que l’on retrouve également au niveau des manches. La tenue domicile met donc en lumière les origines d’un passé marqué par le succès et la tenue extérieur s’appuie, quant à elle, sur une nouvelle génération ambitieuse », précise l'Olympique Lyonnais. Ces maillots sont d'ores et déjà en vente sur le site officiel de l'OL.