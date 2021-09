OL : Les Rangers rassurés, Dembélé n’est pas Benzema

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

14 ans plus tard, l’OL et les Glasgow Rangers se retrouvent dans une compétition Européenne. Charlie Adam, présent en 2007, se remémore la performance de Karim Benzema, comparé étonnamment à Moussa Dembélé.

2 octobre 2007. Les Glasgow Rangers collent un sanglant 3-0 à l’Olympique Lyonnais, à Gerland, à l’occasion de la phrase de poules de la Ligue des champions. Un peu plus de deux mois plus tard, le 12 décembre, l’OL prend sa revanche, en Écosse, en s’imposant sur le même score et en se qualifiant avec le FC Barcelone pour les 8es de finale de la plus belle des compétitions européennes. Un homme brille : Karim Benzema. Les Rangers s’en souviennent encore, notamment Charlie Adam, alors dans l’effectif du club écossais. Alors que l’OL et les Rangers se retrouvent ce jeudi 16 septembre, cette fois en Europa League, l’attaquant a étonnamment comparé Karim Benzema à…Moussa Dembélé. Ce dernier, excellent avec le club rival, le Celtic, de 2016 à 2018, est craint avant la première journée d’Europa League. Charlie Adam se veut rassurant dans des propos accordés au Daily Record.

« Dembélé est un bon joueur mais la carrière de Benzema parle d'elle-même »

« La seule chose dont je me souvienne du match à Ibrox, c'est Benzema et son talent. Lors du premier match là-bas, nous ne l'avons pas vu. Mais au retour, il était effrayant. Il a marqué deux buts et a été tout simplement phénoménal. Il est facile de comprendre maintenant pourquoi il a poursuivi une carrière incroyable au Real Madrid. C'est un joueur de classe mondiale. Outre le fait que je suis dégoûté d'avoir été éliminé ce soir-là, c'est Benzema qui me reste en mémoire. Il était intouchable, avec Juninho derrière lui au milieu de terrain. Évidemment, Dembélé est un bon joueur mais la carrière de Benzema parle d'elle-même. Lyon a toujours des joueurs de haut niveau et même si le PSG est le meilleur club de France aujourd'hui. C'est un gros match, le premier du groupe. Mais ce sont ce genre de matchs que veulent jouer les Rangers. Les Rangers penseront qu'ils peuvent progresser avec Lyon dans le groupe. S'ils parviennent à gagner le premier match, cela leur donne une grande chance », a estimé l’attaquant écossais, à l’issue d’une comparaison qui n’a pas vraiment lieu d’être. A noter que les Rangers se sont imposés 2-1 à St Johnstone en championnat ce samedi.