OL : Les offres tombent, ce dossier qu’Aulas veut boucler au mercato

Dans : OL, Mercato.

Le centre de formation de l’Olympique Lyonnais est une pépinière qui semble inépuisable, même si tout le monde ne peut pas avoir sa place au soleil.

A peine les fleurons du club sont-ils partis rejoindre des grandes formations européennes, que la relève prend la place. En attaque, secteur de jeu qui fait la grande fierté de l’OL ces dernières années, les jeunes pousses débarquent et espèrent crever l’écran dans les prochains mois. A commencer par le très jeune Willem Geubbels, qui martyrisait les défenses de CFA la saison passée, et se distingue désormais à chaque appel avec le groupe professionnel. Néanmoins, l’ancien pensionnaire de l’ASVEL à son plus jeune âge n’a toujours pas signé de contrat professionnel à Lyon.

Une situation qui attire du beau monde, comme le Red Bull Salzbourg, qui a été le premier à se lancer et aurait offert à l’OL 5 ME pour récupérer l’attaquant de 16 ans. Jean-Michel Aulas a refusé toutes les approches des clubs européens, mais selon Lyon Mag, il a désormais comme priorité de faire signer un contrat professionnel à sa pépite avant la fin du mois de janvier, histoire de ne pas laisser en suspens une situation qui pourrait se compliquer s’il conservait son contrat de stagiaire un peu trop longtemps. Surtout que l’intérêt de Chelsea se murmure en Angleterre, avec la possibilité d’un contrat très rémunérateur pour Geubbels s’il décidait de faire le grand saut.