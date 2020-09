OL : Les millions arrivent, le Barça fonce sur Depay

Dans : OL.

Pour le moment, c’est une guerre plutôt virtuelle que se livrent plusieurs clubs européens pour faire signer Memphis Depay. Mais cela va changer très rapidement.

Récemment, l’Inter Milan et le Milan AC se sont renseignés sur l’attaquant lyonnais, qui a envie de partir pour jouer la Coupe d’Europe, et ne sera pas retenu par l’OL. Toutefois, le club rhodanien attend les offres, et à ce niveau, le FC Barcelone va prochainement avoir les moyens de ses ambitions. En effet, Ronald Koeman n’a jamais caché qu’il souhaitait faire venir son compatriote, mais son président lui a rappelé qu’il devait y avoir au moins deux ventes pour rendre cela réalisable. Arturo Vidal est parti à l’Inter Milan, mais n’a pas rapporté un centime en dehors de l’économie de son salaire.

Mais dans les prochaines heures, le Barça va finaliser le départ de Nelson Semedo pour Wolverhampton, et le club catalan va récupérer 35 ME. Et selon l’informateur spécialisé sur le marché des transferts Fabrizio Romano, dès que cette transaction sera réalisée, le club espagnol mettra le paquet pour Memphis Depay. Le FC Barcelone a bien compris qu’il ne fallait plus trop perdre de temps dans ce dossier, sous peine de voir l’un des deux « Milan » faire signer le désormais numéro 10 de l’OL. De quoi entrevoir une belle concurrence et une offre enfin capable de mettre tout le monde d’accord à Lyon sur le départ de Memphis Depay. Pour rappel, l'OL demande au moins 25 ME pour libérer son buteur, ce qui avait dans un premier temps provoqué le vif recul du Barça. Un mois plus tard, l'heure du départ est proche pour le Néerlandais.