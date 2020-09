OL : 25 ME pour Depay, le Milan terrorise Barcelone

Dans : OL.

En fin de contrat avec Lyon dans un an, Memphis Depay ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait au mercato.

Il y a encore une semaine, l’international néerlandais semblait promis au FC Barcelone. Il faut dire que Ronald Koeman adore son ancien leader avec les Oranje, qu’il souhaite impérativement recruter en Catalogne. Néanmoins, le capitaine de l’Olympique Lyonnais n’est toujours pas un joueur de Barcelone en raison des difficultés économiques du vice-champion d’Espagne. Effectivement, Josep Maria Bartomeu souhaite boucler deux à trois ventes avant de songer à soumettre une offre à l’OL pour le transfert de Memphis Depay. Et si le transfert de Nelson Semedo à Wolverhampton pourrait débloquer la situation, le dossier de l’ancien Mancunien pourrait se compliquer en raison de l’intérêt de l’AC Milan.

Pessimisme à Barcelone pour Depay

Comme évoqué au début du week-end, la formation lombarde est bien intéressée par le profil de Memphis Depay. Dans ses colonnes, le Mundo Deportivo confirme l’intérêt du Milan AC pour l'attaquant des Gones. Le média catalan rappelle que le FC Barcelone n’est pas encore en mesure de payer cash le transfert de Memphis Depay, pour qui l’Olympique Lyonnais réclame 25 ME au mercato. De plus, il est confirmé qu’un échange avec Lucas Paqueta, joueur du Milan AC très courtisé par Juninho, est dans les tuyaux. De son côté, Barcelone n’a pas de joueurs susceptibles d’intéresser Lyon dans un éventuel échange. Le nom de Samuel Umtiti avait bien évidemment été évoqué mais le salaire colossal perçu par l’ancien joueur de l’OL à Barcelone est totalement hors de portée pour l’écurie de Jean-Michel Aulas. Plus que jamais, le pessimisme règne à Barcelone en marge des négociations avec l'OL pour Memphis Depay...