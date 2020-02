OL : Maintenant, Aulas kiffe le PSG et déteste vraiment l’OM

Dans : OL.

Il fut un temps, l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas se battait contre vents et marrées pour détruire le projet étatique du Paris Saint-Germain. Mais désormais, JMA a changé de cible.

Quelques heures après l’annonce du nouveau contrat de sponsoring de l’OL avec Fly Emirates, le président des Gones est réapparu en force dans les médias. S’il a profité d’un petit passage sur Twitter pour tacler Daniel Riolo, Aulas s’est aussi confié plus en longueur sur la saison actuelle de son club. Alors que son Lyon est sixième de la Ligue 1, à sept points de Rennes et du podium, le boss rhôdanien a réitéré sa confiance envers son entraîneur et ses joueurs. S’il se veut donc optimiste, Aulas en a aussi profité pour envoyer un méchant tacle sur l’Olympique de Marseille.

« Le podium est atteignable et nous allons le faire. Nous avons des blessés, mais on a une formidable équipe, un très bon entraîneur avec son staff technique. Donc ce qui va faire la différence, c’est le président. Et si le président s’engage sur le fait que nous allons refaire ce retard ça veut dire que nous avons une chance réelle. Le PSG ? Paris a réglé ses problèmes. Pour s’en sortir par rapport au fair-play financier, ils ont renoncé à l’accord avec leur maison mère. Ils ont bien travaillé sur le plan économique. L’OM ? Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG… », a balancé, dans le Dauphiné Libéré, JMA, qui sait que son nouvel adversaire principal se trouve maintenant dans le Sud et non plus dans la capitale. Mais en attendant l’Olympico de la semaine prochaine en Coupe de France, l’OL devra tenter de marquer des points en L1 sur la pelouse du PSG dimanche, histoire de recoller à l’OM, situé 13 unités devant, malgré un énorme déficit économique.