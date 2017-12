OL : Les chiffres qui font taire les critiques sur Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Reparti de l'avant ce dimanche après-midi grâce à une victoire à Caen (2-1), qui permet à l'OL de remonter provisoirement à la deuxième place de la Ligue 1, Lyon a une nouvelle fois pu compter sur ses joueurs offensifs, toujours aussi décisifs. Si Mariano Diaz a marqué son douzième but de la saison en L1, Memphis Depay s'est encore illustré en délivrant deux passes décisives, et notamment sur le premier but de Cornet. L'attaquant néerlandais est donc impliqué sur 13 buts en 15 matchs de championnat, avec huit buts et cinq passes, soit une unité de plus que ses statistiques de la saison passée. L'ancien joueur de MU a donc franchi un palier.