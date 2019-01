OL : Les attaquants les mains dans les poches, Lopes en a marre

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré une nette domination sur l’ensemble de la partie, l’Olympique Lyonnais a été accroché par le Stade de Reims (1-1) vendredi en Ligue 1.

Un match nul décevant qui aurait même pu se transformer en défaite sans le duel remporté par Anthony Lopes en fin de rencontre. Preuve que le gardien des Gones reste irréprochable, y compris lorsqu’il est annoncé incertain. « J’ai passé une nuit compliquée, je n’étais pas dans mon assiette ce (vendredi) matin, a confié l’international portugais. On a attendu le dernier moment pour savoir si je jouais. J’ai tiré la grimace à l’échauffement mais avec l’adrénaline, ça a été. »

Finalement, Lopes s’est sacrifié pour l’équipe et aimerait bien voir les attaquants l’imiter dans la surface adverse. « Ils nous ont attendus bien regroupés. Ils étaient très nombreux devant la cage. On a eu des possibilités de gagner ce match. C’est dommage car c’était notre dernier match à domicile en janvier. On a eu les situations pour marquer plus, comme face à Strasbourg. Il faut arriver à les concrétiser, se jeter, toucher le ballon en premier, s’arracher », a conseillé le dernier rempart, qui attend plus de ses coéquipiers dans le dernier geste.