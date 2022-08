OL : Lepenant laisse Lacazette sur les fesses

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OL a pris le meilleur sur Ajaccio (2-1) pour son entrée en lice en Ligue 1. Johann Lepenant aura réalisé une très belle performance.

L'OL réalise cet été un mercato ambitieux. Les Gones veulent de nouveau jouer les premiers rôles en Ligue 1 et s'en donnent pour le moment les moyens. Quatre joueurs de grand talent ont rejoint les troupes de Peter Bosz : Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico et Johann Lepenant. L'ancien milieu de terrain du SM Caen connaissait son premier match de Ligue 1 ce vendredi soir face à Ajaccio. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Lepenant a fait fort, très fort. A tel point que même ses coéquipiers n'ont pas tari d'éloges sur son profil. Ce n'est pas Alexandre Lacazette qui dira le contraire...

Lepenant, c'est déjà très costaud

La simplicité de jeu de Castello Lukeba ou Johann Lepenant est à montrer à tous les appprentis footeux — Arnaud Clement (@NanoClmnt) August 5, 2022

Interrogé sur l'antenne de Free Ligue 1 à l'issue de la victoire de l'OL face à Ajaccio (2-1), le capitaine lyonnais a indiqué sur Lepenant. « Il est impressionnant c'est vrai. C'est son meilleur match sous le maillot lyonnais, même s'il n'en a pas fait beaucoup. Je pense qu'il a élevé son niveau. Je suis le premier étonné. Je suis le premier content pour lui. Il s'est libéré au fil du match et a aidé toute l'équipe. C'est un beau match de sa part. Il est très fort », a notamment indiqué Lacazette, content de pouvoir compter sur un joueur du talent de Lepenant pour la suite de la saison. A noter que Peter Bosz, malgré l'arrivée de l'ancien joueur de Caen, souhaite toujours la venue d'un autre numéro 6. William Carvalho pourrait être l'heureux élu, lui qui viendrait à l'OL dans un échange avec Houssem Aouar. Le mercato estival est encore loin d'être terminé et pas mal de changements sont encore à prévoir dans le Rhône. En attendant, les hommes de Peter Bosz vont devoir se remettre au travail pour préparer leur deuxième journée de Ligue 1 face au FC Lorient.