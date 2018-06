OL : Le transfert de Fékir bouclé pour 65 ME, signature vendredi !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Quelques heures seulement après le démenti ferme de Jean-Michel Aulas au sujet du transfert de son capitaine, Nabil Fékir fonce vers Liverpool.

Ce jeudi soir, le Liverpool Echo affirme qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert à hauteur de 65 ME, avec 7 ME de bonus éventuels, comme le confirme L’Equipe. De son côté, le joueur est également sur la même longueur d'ondes que le club anglais, et il devrait arriver ce vendredi sur les bords de la Mersey pour passer sa visite médicale et y signer son contrat.

Ainsi, l’OL bouclerait une vente record en ce mois de juin, et le Lyonnais s’assurerait une Coupe du monde en toute sérénité en finalisant ce transfert à une semaine du début de la compétition. Ce transfert ferait de Nabil Fékir le deuxième joueur le plus cher de l’histoire des Reds, devant Salah, Fabinho et Keïta, mais derrière le défenseur central Van Dijk.