L'OL ouvre la chasse aux « ‍fachos ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans la foulée des incidents vus dans le parcage lyonnais au Vélodrome, les dirigeants de l'OL veulent, enfin, s'attaquer au problème posé par la présence de supporters aux idées nauséabondes.

S’il a fallu l’agression sauvage dont a été victime Fabio Grosso pour que les autorités comprennent que l’accès au Vélodrome était devenu un énorme piège pour les clubs et les supporters adverses, il aura aussi fallu qu’une dizaine de supporters de Lyon fasse des saluts nazis pour que d’un seul coup, on comprenne que dans les tribunes lyonnaises, on trouve de sinistres personnages, et cela, depuis pas mal de temps. Mais cette fois, c’est promis juré, John Textor a demandé aux dirigeants de son club de régler le problème une bonne fois pour toute, et de dénoncer le fameux groupuscule la Mezza qui revendique ses idées fascistes et était aux premières loges au Vélodrome (notre photo).

Seul problème, l’Olympique Lyonnais paraît avoir beaucoup de mal à identifier les membres de ce mouvement non-officiel. « Ces individus sont indépendants et inscrits au programme sympathisants, pour lequel il faut donner sa carte d'identité, mais ce n'est pas écrit sur leur front qu'ils sont de la Mezza. Dans le parcage, on sait qui est là, mais sur les vidéos, on ne sait pas qui est qui. Le gars qui tient l'étendard, je connais son visage, mais pas son identité », explique, dans le quotidien sportif, Xavier Pierrot. Et cela même si le Groupama Stadium est équipé de caméras haute-définition qui permettent de photographier le moindre individu.

Au sein des groupes officiels de supporters, on voit un peu flou, chacun craignant d'avoir en son sein quelques brebis galeuses. Notamment parce qu'une majorité des fans lyonnais ont des idées politiques bien ancrées à droite. « L'état d'esprit général en virages est plutôt nationaliste et patriote, c'est assumé. Le problème, c'est que certains en profitent pour aller plus loin », confie à Hugo Guillemet un abonné du Virage Sud. John Textor ayant noué une relation très proche avec les associations officielles, il va devoir rappeler tout le monde à l'ordre, même si L'Equipe affirme que des supporters présents dimanche dernier dans le parcage de l'OL à Marseille ont décidé d'aider l'Olympique Lyonnais à identifier les membres de la Mezza, tout cela de manière anonyme.