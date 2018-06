OL : Fekir à Liverpool, la mise au point limpide d'Aulas

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Annoncé avec insistance à Liverpool depuis plusieurs semaines, Nabil Fekir (24 ans) appartient toujours à l’Olympique Lyonnais. Et cela pourrait ne pas changer si l’on en croit Jean-Michel Aulas.

Lorsqu’on l’interroge sur le sujet, le président rhodanien dément tout accord et affirme même que le milieu offensif a des chances de rester la saison prochaine. Doit-on croire à cette version ? Ou s’agit-il d’un moyen de pression pour obliger les Reds à augmenter leur proposition ? En tout cas, le patron de l'OL n’a pas changé de discours pendant sa conférence de presse ce jeudi. Selon lui, Fekir n’est pas près de rejoindre le finaliste de la Ligue des Champions.

« Le dossier est au point mort, a confié le dirigeant lors du lancement du compte à rebours du Mondial féminin en 2019. Il n'y a pas du tout d'avancée. Le dossier ne se bouclera certainement pas pendant la Coupe du monde et je ne pense pas qu'il y ait de changement avant. On n'a pas fixé de prix de base car on n'a pas encore discuté de cela. » Une chose est sûre, c’est que sauf énorme coup de bluff, Nabil Fékir ne semble pas sur le point de rejoindre Liverpool.