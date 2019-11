OL : Le secret du vestiaire lyonnais tient en un mot

Dans : OL.

Victorieux dans les dernières secondes face à Toulouse, l'OL remonte à la huitième place du championnat, une semaine avant d'affronter l'OM au Stade Vélodrome.

Il y a des victoires qui font davantage de bien moralement que d'autres, et celle acquise par l'OL sur la pelouse de Toulouse en fait certainement partie. Menés 1-0, puis 2-1, les Lyonnais n'ont rien lâché, et ont crucifié leur adversaire du soir à la 95ème minute, grâce à un exploit individuel de Memphis Depay. Après des débuts poussifs face à Dijon (0-0), Rudi Garcia enchaîne une deuxième victoire de suite en championnat, une victoire acquise avec le caractère. C'est d'ailleurs ce que le coach français avait demandé à ses joueurs, comme l'a expliqué Léo Dubois, au micro de Bein Sport, quelques secondes après le coup de sifflet final.

« On avait mis un mot avant le match dans le vestiaire : Caractère ! Même si on a été dans la difficulté, on a réussi à faire preuve de caractère. C’est toujours important de gagner des matchs comme cela. Ça fait du bien ! Il y a un mois on ne les gagnait pas. Même si c’est dans la difficulté, ça fait du bien d’avoir gagné », a expliqué le latéral droit. Du caractère, il va en falloir également lors des deux prochains matchs. L'OL affronte Benfica en Ligue des champions mardi, puis se déplace à Marseille pour affronter l'OM, dimanche prochain !